胡宇威近期放慢步調體驗生活，日前他在臉書分享出海海釣照片，透露過去在紐約有海釣的經驗，但在台灣是第一次，沒想到出海4個小時期間，自己幾乎都是釣到瘦瘦小小、沒什麼肉的魚，反倒其他人都是肥美的大魚，尤其一聽到「真相」讓胡宇威超挫折。

原來胡宇威釣到的瘦小魚類，幾乎全部都是公的，其他友人則釣到許多母魚，讓胡宇威超挫折「沒釣到半隻母的」，此外他回想當中有2隻差點釣到，但要拉到船上時「臨陣脫逃」，被一旁友人狂虧「會不會跑走的就是母魚」。

而胡宇威近期喜愛走訪台灣各景點，包括到大稻埕品嚐傳統小吃、赴台中體驗看蚊子電影院，巧的是去的當天，正好播出由他主演的電影《寒單》，讓他印象深刻。由胡宇威、劉品言、關詩敏、許光漢及大陸演員闞清子、洪堯等主演都市愛情劇《那刻的怦然心動》，將於22日起於每周六、日晚間10點於中天娛樂台39頻道播出。

胡宇威偕友人海釣，體驗生活不同面貌。（寶麗來國際娛樂提供）

胡宇威、鬫清子在《那刻的怦然心動》中飾演學長學妹。（中天娛樂台提供）

《那刻的怦然心動》左起為許光漢、洪堯、胡宇威。（中天娛樂台提供）

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