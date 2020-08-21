日前傳出大陸挖角台積電上百名人。近日大陸又祭出一項人才交流計畫，將提供10名台灣青年科學研究人員赴陸進行至少半年的交流，每人每月可獲津貼人民幣1.5萬元（約新台幣6.3萬元）。對此，陸委會表示，各公私立科研機構及大學院校現職、專任教師未經許可不得參與陸方各項國家基金及重點研發計畫，政府會密切關注，倘發現有違反相關法規，將依法查處。

大陸科技部20日發布《2020年度台灣青年科學家交流計畫》，指為了促進兩岸學術交流、科研合作和人才培養，將資助10名台灣青年科研人員、學者到大陸開展短期(不少於6個月)科技交流，資助額度為每人每月1.5萬人民幣，優先資助領域為衛生健康、生態農業、資訊科學。

科研人員必須具有台灣戶籍、一定工作經驗，且博士或碩士學位需有5年以上科研經驗，在院校、科研機構、企業擁有或相當於助理研究員以上職位，取得突出研究成果者優先。

該計畫主管部門為大陸科技部港澳台辦公室，執行管理機構為大陸科技部海峽兩岸科學技術交流中心。申請的相關資料，需於9月30日前送至大陸科技部上述單位。

陸委會回應，教育部及科技部已於107年發函要求各公私立科研機構及大學院校現職、專任教師及相關人員，未經許可不得參與陸方各項國家基金及國家重點研發計畫(含千人計畫等)。政府已密切關注陸方近來吸引我高科技人才、產業技術相關作為，並提醒我方學者專家應遵守政府政策及相關法令，針對陸方吸納我方高科技或機敏科技的作法，應加強提高警覺，防範國家重要科研成果外流大陸。

陸委會稱，針對大陸科技部將資助台灣青年科研人員赴陸短期科技交流，政府會密切關注陸方相關作為，持續檢視現行法令，強化必要保護措施，並將會同相關機關持續關注，瞭解個案具體情況，倘經發現有違反兩岸條例合作行為或其他規定，將依法予以查處。

陸委會強調，陸方在「習五條」後，積極推動「一國兩制臺灣方案」，推進統一進程，並加大對我青年及科研人才之統戰力度，推出看似優惠之相關措施，吸引我青年赴陸發展，期達到「融臺」目的，統戰意圖昭然若揭。

(中時 )