前靜宜大學社工系教授許博一認為，司法官養成應層層評鑑、淘汰，從當律師開始到檢察官，包括，人品、經歷等經評鑑後通過取得考司法官資格，提升司法素質。（張妍溱攝）

台中市精神科名醫許景琦強調，帶領團體心理治療非核心醫療業務，為醫療相關輔助行為，屬於精神醫療常規。（張妍溱攝）

台中市精神科名醫許景琦10年前遭人指控，聘用前靜宜大學社工系教授許博一當密醫，官司纏訟達10年，今年7月底2人獲無罪定讞，21日聯袂舉行記者會，痛訴「烏龍密醫」1案，遭精神折磨10年，籲司法速改革、設陪審團制度，維持社會公平正義，避免憾事再發生。

先前被控無醫師證照，為患者進行心理治療的前靜宜大學教授許博一，1審時遭台中地方法院依違反《醫師法》判處1年2月，許不服再上訴，許博一說，他歷經「有罪、無罪、有罪」、10年逾上百庭，甚至遇到審理此案的法官退休，8次準備庭一托就是1年多，簡直浪費他的生命與時間，質疑台灣司法如此效率。

「真的太好了！」台中市精神科名醫許景琦指出，捲入「烏龍密醫」長達10年，飽受精神折磨，如今無罪定讞，終於可以放下心中大石，人生重新開始；並呼籲司法要改革，司法官養成須一套考核制度，另心理素質必須被培養建立，對科學鑑定及專家意見要謙虛、臣服，不是自由心證去推翻這個事實。

「浪費人生10年光陰！」許博一說，官司纏訟10年，傷害名譽，還被網友攻擊；他認為，非高考通過後即「一夜成神」，司法官養成應層層評鑑、淘汰，從當律師開始到檢察官，包括，人品、經歷等經評鑑後通過取得考司法官資格，嚴審把關，提升司法素質；另設陪審團制參審，讓被告享有基本權利。

許景琦強調，許博一當時是靜宜大學社工系教授，曾赴武漢大學攻讀精神醫療社會工作學碩士，10多年前申請到台中市維新醫院實習並撰寫論文，畢業後在醫院擔任志工工作。帶領團體心理治療非核心醫療業務，為醫療相關輔助行為，屬於精神醫療常規。心理、職能治療師、社工等人可進行。

據悉，10年前「烏龍密醫」一案，為1名離職員工指控維新醫院聘密醫誤診致死及心理治療，當時台中地檢聯合警方搜索維新醫院，經偵查起訴，1審判有罪、2審無罪，並上訴最高法院發回，更1審改判6個月得易科罰金，許姓2人再上訴，最高法院發回更2審，今年7月底判雙雙無罪定讞。

(中時 )