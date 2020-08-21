桃園一位人夫抓包一男子小張（化名）在已知老婆小恩恩（化名）有家室的情況下，仍和她互傳煽情簡訊。紀錄可見女方不停的傳送飢渴短訊，如「想跟你做」、「真的愛你」，但小張卻不知迴避，反而還繼續回傳。人夫氣急提告，法院經審理後判處小張須賠償人夫三萬元。

據判決書指出，人夫所提供的對話紀錄可清楚看見小恩恩對小張傳送許多煽情簡訊，包括：「哥～我愛你」、「我受不了了……」、「不能找你做愛，不能抽菸，好難受……」、「愛你～想跟你做」、「真的愛你麻」等等對話；還提到「你都承認你是渣男了」，而聊起曾狩獵過的星座小恩則驕傲說：「我全部都是處女」。

小張收到小恩恩的訊息，不只沒制止她，還加以回應說：「我沒有很渣啊」、「12星座有好多空缺」、「我沒有很渣，至少我沒有收集12星座之類的」、「xx(人夫名字)射手阿」、「你瞎搞的全是處女，應該這樣說才對」。從聊天紀錄可看出小張與小恩恩互動曖昧且相互呼應。

法院審理時勘驗對話紀錄，認定小張與小恩恩的互動已超越普通朋友的社交行為，並達到破壞共同婚姻生活的程度，已嚴重侵害人夫的配偶權。而法官考量小張的財產與加害程度，判處其需賠償3萬元給人夫，全案可上訴。

(中時新聞網)