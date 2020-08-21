鬼門開，相關習俗禁忌寧可信其有，而路邊紅包不要亂撿，一直以來幾乎是所有人都知道的禁忌，因為如果不打開看，永遠不會知道裡面究竟裝了什麼東西，放的東西也各自代表不同意思，有一名未婚男網友，日前搭火車時發現坐墊縫塞了一個紅包，座位也沒人敢坐，讓男網友不禁越想越毛，難道是家屬在半路找女婿嗎？

這名張姓男子，日前從彰化搭乘火車前往基隆，走進車廂準備坐下來時，發現座位靠背與椅墊的縫隙中，夾著一個紅包袋，直覺好奇正想打開看裡面有甚麼東西，突然想到該不會是「冥婚」，當下不敢碰、也不敢通知列車長，直到在基隆下車，張男不禁擔憂，希望紅包袋不要有其他人撿走。

路邊放紅包是台灣習俗，其實現在路邊真的要撿到紅包機率並不大，裡面可能會放某人生辰八字、照片、指甲或頭髮，目的就是想找一個人冥婚、或將事主厄運、死劫轉給別人，放錢則是「吃紅補償」的概念，若是撿了就代表心甘情願替人過運。

不只紅包，專家提醒路邊若是友人留下銅板，也不要撿，因為有可能是車禍、命案等法師招魂後留下的；專家也建議，若是真的在路邊看到紅包，不要撿、不要打開之外，假如真的不放心，可以送到充滿正氣的警察局，厄運等情事便不會轉嫁到自己身上。

(中時新聞網)