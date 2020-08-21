提升鐵路運輸品質，台鐵推動「6年採購改革計畫」，其中一項針對行駛中的500型電聯車做系統升級，目前已完成6組電聯車升級計畫，預計112年全面完成。交通部長林佳龍21日視察該工程，他強調，電聯車升級後可提升軌道運輸穩定性，且此次改造首度由台灣廠商主導，盼逐步組成鐵道國家隊。

台鐵局指出，行駛中的通勤式電聯車中，最老舊的款式為EMU500型，這批列車於1996年購入，至今已20多年，且從2018年開始，500型列車在動力系統、輔助系統的故障率都較800型列車高出許多，顯示其系統須全面改造。

「EMU500型電聯車電機系統更新工程」升級項目包括主變壓器、牽引動力系統、輔助供電系統及電纜汰舊換新、接觸氣調配等，透過全面升級可大幅降低系統發出噪音、增加行車平穩性，也大大提高電能使用效率、達到節能減碳效益。

林佳龍表示，台灣是鐵道國家、交通運輸更是百年工程，透過雙鐵與都市捷運、輕軌等多元載具的結合，可讓台灣軌道發展無縫接軌，但運輸除了是交通一部分、也是產業，相關供料及技術都應朝國產化發展，才能永續；此次電聯車升級就是由台灣廠商主導、整合，盼藉此打造「R-Team」鐵道國家隊。

台鐵管理局副局長馮耀昇指出，此次系統升級工程預計改造63組、共252輛電聯車，目前進度超前約4個月，預計112年5月完成，未來除可提升民眾搭乘舒適度、縮短維修時間，還可延長20年使用年限；特別的是，此計畫也透過在地企業的主導及參與，解決以後台鐵供料、斷料問題。

林佳龍強調，此次工程由本土企業與國外技術合作，從設計、製造到測試都由台灣團隊主導，目前交通部改革計畫已編列1000億預算、將採購1282輛列車，除可改善鐵道運輸，也盼藉此帶動鐵道產業自主技術的發展。

(中時 )