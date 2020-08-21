光寶創新獎的特別獎得獎作品名單正式揭曉，獲獎作品聚焦於運用AIoT及人工智慧等新技術於智慧醫療、智慧城市及智慧家居領域，光寶創新獎完整得獎名單將於8月27日公布。

光寶創新獎今年邁入第二十屆，光寶表示，攜手默克（Merck）與英飛凌（Infineon）、貿澤電子（Mouser）共同設立12個獎項，鼓勵創新與市場性兼具的優秀作品，默克今年以「未來智慧醫院 Future Smart Hospitals」為競賽主題 ，鼓勵參賽者將科技注入現有醫療工作流程，提出更有效率的解決方案，其中，殊榮獎作品「紅外光無痛微針器」最佳化注射流程，以微針降低病人打針時的疼痛感，特別獎作品「胰島素智能手錶」則使用整合醫療技術，結合網際網路、監測糖尿病患者的健康並輔助注射胰島素，「基於深度學習邊緣運算技術之離床預警暨床邊跌倒報知系統」則是以兩階段式離床預警功能，滿足醫院高齡病房照護臨床需求。

英飛凌以「美好生活定義未來」為題，期許參賽者以宏觀、系統性的角度提出讓智慧城市更創新 、環保與安全兼具的應用，其中殊榮獎作品「藏—私人雲端書櫃」以AR創造出可「無限翻閱」的電子書，特別獎作品「都市風力清淨機」隱身在道路分隔島中，運用風力轉為電能、改善道路旁住宅區空氣汙染，「搜救犬遠程指揮套裝」則運用雷射光及多感官指令傳遞模組，遠程引導犬隻執行搜救任務 。

貿澤電子以「智慧家居，開啟智慧『芯』生活」為題，期待參賽者將IoT、智慧感測及節能應用於家居生活，殊榮獎作品「AVED 無障礙視野螢幕」提供無死角的路況顯示，減少因大型車輛阻擋視線而造成之交通意外，特別獎作品「都市農業系統」可調節太陽能做循環種植，提供都市農業發展的可能性，「中醫耳診儀」結合AI，以中醫理論分析耳朵外觀變化來診斷疾病。

光寶特別獎的三件作品分別為「智能導航與骨傳導耳機結合的盲人眼鏡」，將影像轉化為語音提示，藉由骨傳導耳機傳輸提供盲人導航服務，「公廁智慧門把」以紅外線感測器讓廁所門把自動化，降低因觸摸門把感染病菌的風險，「安全路燈」則是透過AI將交通事故現場投射至幾公尺外，以警示來往車輛預防二次車禍。

(工商 )