為了喚醒永續與環保意識，台達電、台達電基金會共同舉辦「鯨碳之歌」對白及改編影片徵件競賽，台達電基金會表示，徵件競賽吸引近300組團退報名，分別由《生之禮》及《鯨嘆之歌》獲得對白及改編組首獎，頒獎典禮現場也以8K投影機播放此次競賽素材座頭鯨母女互動片段以及六件獲獎作品。

台達電基金會表示，「鯨碳之歌」競賽是由台達基金會釋出部份製作中的8K海洋環境紀錄片片段 ，邀請創作者加註影片中座頭鯨母女的對白，或是重新改編剪輯成片。對白組首獎作品名為《生之禮》，透過鯨魚寶寶對媽媽的提問，傳達鯨魚寶寶的誕生即是對自然最特別的禮物，改編組首獎為《鯨嘆之歌》，以鯨魚與地球形體相互演變的動畫，呈現鯨魚出生到「鯨落」為地球整體生態及環境的付出。

台達電創辦人鄭崇華、台達電基金會副董事長郭珊珊，以及擔任評審的楊力州、侯季然、王師等均出席頒獎典禮，台達電基金會表示，得獎作品將與基金會拍攝中的8K海洋環境錄片一同登上大銀幕，期能透過細緻的影像讓更多人關注海洋生態與環境永續。

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