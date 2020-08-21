鄭人碩演出海上船難電影《海霧》，表示印象最深刻的就是不斷地「吃水」，他說自己很會游泳而且水性好，「但是有一場戲，我要演沉到海裡，在水裡根本聽不到導演什麼時候喊卡，我就一直憋氣憋了兩分鐘，後來受不了衝出水面，撞到船艙的門，頭還破一個洞」，他說，另一場在台中造浪池拍攝的戲，他沒穿救生衣，身上揹著很重的氧氣筒，落海之後被大浪拖入水中，差點窒息，至於有沒有閃過人生跑馬燈，他發揮硬漢本色說：「還好啦！以前拍的好幾部戲都有人生跑馬燈啊！」

鄭人碩被問有沒有跟女友小薰（黃瀞怡）提過拍片時的生死一瞬間，他說：「她知道我都來真的，她常勸我不要把命都拿去玩掉，但是她也知道我勸不聽。」他表示，觀眾要看的是真實度，「任何演出我都竭盡所能做到最真」。

外傳鄭人碩「對感情沒有安全感」，要小薰去到哪裡都要報備，對此他喊冤：「我去哪裡我一定會報備，這是一個尊重，同樣的我也希望知道她今天在幹嘛，這不是報備，是讓家人放心。」他表示小薰是會等門的人，他會對她報備行蹤，讓她知道他在外面是安全的，久而久之就會產生安全感。

兩人有沒有結婚的打算？鄭人碩表示，一切順其自然，但是不會因為曾經離婚而害怕再結婚，他談到前一段婚姻說：「離婚不是彼此願意的，我們都把愛給了孩子，不經一事，不長一智，經歷過之後會想辦法讓下一次變得更好。」他讚小薰是善解人意的好女生，「之前因為我的關係，害她被抹黑，都是我的錯，很於心不忍，但是她反而安慰我，說她沒有任何怨言。」

鄭人碩近年獲得不少演員獎，他說私底下會和小薰討論演技，也會幫女方排戲，「小薰是會演戲的，我盡量把畢生所學都傳授給她，她好，我也很有面子，不好，我們就共患難」，他們也會討論床戲，「我會跟她說，她的眼神、叫聲和動作都很棒，她也會跟我說，要我（床戲的時候）對女生不要太粗魯，要再溫柔一點。」《海霧》9月11日全台上映。

(中時 )