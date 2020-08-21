機械產業是台灣兆元出口的主力，中部金屬加工產業重鎮廣泛使用水五金、手工具產業製品，不過，近年來金屬加工產業人力缺口劇增，中美貿易戰、全球疫情的國際局勢影響，對人力、自動化生產模式進行創新的變革，達明機器人表示，許多工具機廠商提供搭配機械手臂的智動化生產單元解決方案，並結合輸送帶、感測器或自動倉儲等週邊自動化裝置，讓機器人和加工機發揮更高的綜效，提升產品競爭力。

也因此，達明機器人宣布與旺立精機共同推出CNC加工機整合協作型機器人解決方案，旺立精機深耕中部以南十多年，專精於CNC加工設備周邊相關自動化整合，其中包含周邊工件上下料系統與工裝夾治具設計等，CNC加工機結合達明機器人的自動化上下料的應用，以內建視覺手臂優勢辨識工件位置進行取放，並結合工廠現有的物流箱結合推車放置工件，推車設計也方便作業人員進行更換。此項展品獲得手推車取放整合系統專利，是機械加工業、電子業、機械業的整體解決方案。

(工商 )