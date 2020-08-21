客委會主委楊長鎮於尖筆山上，帶領眾人向當年抵抗日軍而殉難的義軍默哀致敬。（聯合大學提供／巫靜婷苗栗傳真）

客委會主委楊長鎮帶領眾人步行登上尖筆山。（聯合大學提供／巫靜婷苗栗傳真）

客委會客發中心為喚起民眾重視苗栗在地戰役史實、維護文物遺跡，21日於竹南尖筆山舉辦「1895年乙未戰爭尖筆山之役─戰場尋跡」史蹟調查活動，由客委會主委楊長鎮率領，客發中心主任何金樑、竹南鎮長方進興、鎮民代表會主席何秀綿、縣府文化觀光局、國立聯合大學等相關人員陪同，前往尖筆山進行現場探勘及調查作業。

國立聯合大學指出，今年7月承接客發中心「1895年乙未戰爭-苗栗縣境內戰役調查研究計畫」，將以1年的時間，透過文獻蒐集、田野調查、耆老訪談等多元方式，廣為蒐集、紀錄乙未戰爭相關文物史料、遺址典故、人物事蹟，探討戰爭對於苗栗地區客家族群之影響，並進行物件之數位化典藏作業，保留客家重要歷史記憶及物件，以利後續客家文化及戰事真相展示、保存及研究。

尖筆山為竹南鎮唯一山峰，海拔約102公尺，視野、展望良好，在1895乙未年日軍根據「馬關條約」接收臺灣時，為臺灣義軍抵抗日軍關鍵性戰役地點之一。1895年8月8、9日，日軍以海陸夾擊進攻尖筆山，義軍不敵猛烈攻擊而退守苗栗，此為尖筆山之役。

楊長鎮率領眾人登山頂勘查，由國立聯合大學研究團隊黃鼎松老師為眾人解說戰役歷史與演變，接著眾人為當年抵抗日軍而殉難的義軍忠魂行默哀之禮。

楊長鎮表示，客委會十分重視乙未戰爭的相關研究，以及客家族群在乙未戰爭中所遺留下文物和史蹟的調查。未來希望透過田野調查、耆老訪問等方式，持續深化研究內涵，後續視研究成果評估，與地方通力合作將尖筆山遺跡登錄文化資產、辦理相關紀念活動、或建置紀念公園之可能。竹南鎮長方進興表示，未來將全力協助尖筆山步道整建。

(中時 )