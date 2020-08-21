北韓勞動黨第一副部長金與正，日前據傳獲得委託，將掌控多數政治權力，以協助她的胞兄最高領導人金正恩的壓力，而這也讓外界猜測金正恩的身體狀況。南韓前青瓦台國情狀況室室長張誠瑉表示，他獲得的消息顯示，金正恩實際上已經陷入昏迷，還聲稱近期北韓官方公布照片都是假的。

南韓《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導，南韓前總統金大中身邊幕僚張誠瑉表示，金正恩陷入昏迷，把權力下放給其他人這點就是證據。他還分析，雖然金與正被委以重任，但目前金與正並未被視作是金正恩的接班人。除非北韓領導人病得太重而無法統治，或是發生政變，否則不會將他的任何權力交給他人。

張誠瑉指出，根據他從中國大陸獲得的消息，現在金正恩處於昏迷狀態，且近期北韓公布的金正恩的照片都是偽造的。他還認為，金正恩雖臥病在床，還經常處於昏迷狀態，但他還活著，而為了避免在接班體制確認前出現權力真空，才會把國政委託給金與正。

不過，金與正也不是唯一被委以統治權的官員，先前北韓內部也進行過權力執掌的調整，如朝鮮勞動黨副委員長朴奉珠、內閣總理金德訓負責經濟事務；人民保安部長崔富一負責軍務；副委員長李炳哲則被委以負責開發戰略武器。

這件事也在PTT上引起討論，網友們表示，「別小看白頭山血統」、「所以替身照片說法為真」、「金胖是要死幾次」、「金妹妹亂炸房子的時候就知道大阿哥已經不行了」。

(中時新聞網)