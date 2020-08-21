台電8月推出新版「台灣電力APP」，除了有用電申請、案件管理與服務據點查詢等功能，這次擴充推出電費預繳、用電管理，及停電報修等新功能，讓民眾可輕鬆掌握電力資訊服務。

台電指出，民眾可能由於出國、旅居國外，或具多個用電地址等因素，即使電費單已寄達，但無法收件繳納電費，甚至遭致停電，而過往民眾若想預繳電費，需赴台電服務據點臨櫃辦理。此次「台灣電力APP」增加預繳電費管道，民眾登入後綁定及驗證電號，輸入欲預繳電費金額，即可透過信用卡付款，或到便利商店出示條碼繳費，提高用戶繳費便利性。

除了預繳電費，「台灣電力APP」也推出用電管理功能，民眾除可查詢與繳付最新一期帳單，若為用電戶名本人，完成電號認證即可進一步查詢歷史帳單與用電圖表，比較用電差異，瞭解自身的用電狀況。若是已安裝智慧電表之用戶，透過通訊傳輸功能，即時掌握用電情形，無須等到電費帳單寄來才知道用多少電，幫助民眾提早進行用電管理，節省用電開銷。

此外，民眾如遇家中停電，除可透過台電官網或「1911」客服專線通報，此次手機APP也推出停電報修功能，民眾可透過掃描電費帳單上QR Code或自行輸入電號，通報台電搶修，並主動推播修復進度供民眾查詢。此外，民眾平時若發現電線脫落、電桿傾斜等台電設備異常，也可結合手機定位拍照上傳現場照片，通知台電人員儘速搶修，預防停電事故的發生。

「台灣電力APP」也持續精進既有功能，如多筆電費一次繳納、搬家結算功能，也另新增發票歸戶功能，民眾不用再擔心弄丟發票，也可透過手機APP查詢台電的最新消息。台電表示，因應資通訊科技發展，將持續精進並提供用戶更多元便利的管道，實踐電利生活，智慧用電更便利。

(工商 )