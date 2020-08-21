北韓日前傳出領導人金正恩已將部分國政權力下放給妹妹金與正，對此南韓國家情報院認為這是分散執政壓力和政治風險的做法，但南韓前總統金大中的青瓦台國情狀況室室長張誠瑉稱，他透過在中國的可靠消息來源，得知金正恩其實昏迷不醒。此外，金正恩的夫人李雪主約120天沒有公開露面，就是因為金正恩健康狀況危急，並且稱北韓近來發佈的金正恩照片，都是偽造的。

據《韓國先驅報》與《韓國經濟新聞》報導，張誠瑉表示，除非北韓領導人病得太重而無法處理國事，或者因為政變而被取代，否則北韓掌權者不會將他的權力交給其他人。張誠瑉重申數月前的看法，認為金正恩確已臥床不起，無法治理國事。

張誠瑉說，中國消息指出金正恩已陷入昏迷狀態，佐證了他的推測。張誠瑉還透露，北韓最近幾個月發布的金正恩照片都是偽造的。

張誠瑉分析，金正恩昏迷不醒但生命尚未結束，所以無法有完整的繼任模式，而北韓政局無法長期保持真空狀態，是以妹妹金與正才會被推出來分擔國政。

張誠珉指出，日前傳說金正恩下放部分政權給金與正和其他親信，但是只有發生兩種情況，才會有權力下放的可能，第一就是金正恩躺在床上，陷入無法治理國家的狀態；第二，就是透過政變獲得實質上的權力。

(中時 )