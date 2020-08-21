美國一家行業組織發佈的公開信顯示，關於蘋果App Store向開發者收取的收入分成，美國主要新聞出版商正在尋求更優惠的條款。

代表紐約時報公司、華盛頓郵報紙等主要媒體的行業組織Digital Content Next（簡稱「DCN」）在網站上發佈了這封郵件，收件人是蘋果CEO庫克（Tim Cook）。

一般來說，對於通過App Store內應用的首次付費訂購，蘋果收取30%的分成。訂閱第一年後，佣金比例會降至15%。

在7月下旬，美國國會一個反壟斷委員會披露的內部電子郵件顯示，蘋果服務部門負責人埃迪‧庫伊（Eddy Cue）與亞馬遜CEO貝佐斯（Jeff Bezos）達成了一項更有利的協議。電子郵件顯示，他們同意通過iPhone應用程式註冊的亞馬遜Prime視頻客戶分得15%的收入分成，而已經通過亞馬遜或其他地方註冊的用戶則不分得收入分成。

DCN CEO傑森·金特（Jason Kint）在8月20日致庫克的公開信中認為，關於亞馬遜Prime Video在App Store內享受的優惠條款，新聞出版商有資格獲得同樣的待遇。「我要求明確說明，亞馬遜因為滿足什麼條件可以享受優惠待遇。滿足同樣條件的DCN成員公司也應該獲得相同的待遇。」

金特在給庫克的信中寫道：「蘋果獨特的市場條款極大地影響了繼續投資於高質量、值得信賴的新聞和娛樂服務的能力，特別是在與其他較大公司的競爭中。」

「我們對每一個開發者都一視同仁。」在7月29日美國眾議院司法委員會的一場聽證會上，庫克稱，只要符合某些條件，所有開發者都可以享受優惠的費率。

最近幾周，包括Facebook在內的其他公司也就蘋果應用程式上的購買條款對其進行了抨擊。Facebook上周稱，要求蘋果在一款針對小企業的產品中降低30%的「應用商店稅」，並稱蘋果拒絕了這些要求．。

蘋果和亞馬遜尚未對此做出回應。

(中時新聞網)