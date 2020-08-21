台北101與KPMG安侯建業、證交所、野村投信熱血挺公益，20日於台北101大樓大廳舉辦第八屆公益「愛市集」，邀請16家庇護工場、社福團體及七家社會企業前來設攤販賣公益商品。

KPMG安侯建業主席于紀隆指出，愛市集園遊券的認購已突破60萬元，目標是突破100萬元；他說，今年因為疫情造成對社福團體、社會企業的衝擊很大，不論是產品銷售、捐款或志工服務等資源都大幅降低，此次在台北101支持下，能夠透過最直接的方式幫助弱勢團體。

證交所表示，自2016年參與愛市集以來，每年皆積極鼓勵同仁前往購買義賣商品，今年社福機構與社會企業等單位受疫情影響，資源嚴重短缺，證交所身為資本市場的重要運營者，除致力協同上市公司、證券商等市場參與者，共同善盡社會企業責任外，亦秉持在地社區參與精神，積極響應此次公益活動，將愛心化做實際行動。

台北101董事長張學舜表示，垂直社區裡同時有「熱心」夥伴用實際行動支持弱勢團體，也有「熱血」夥伴在信義廣場同步發起捐血活動，意義格外不同。

與往年一樣，野村投信有30位員工自願擔任攤位志工，協助社福團體介紹產品；此外更積極認購園遊券，並透過舉辦健走活動的方式提供給員工，藉此鼓勵員工重視身體健康，並支持社福團體與社會企業。野村投信也提供如Airpods等多項高價物品，做為滿額獎的抽獎獎品，期衝高銷售成績。

(工商 )