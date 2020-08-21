為助業者拓銷非洲主力市場，經濟部國貿局與外貿協會持續出擊，繼7月初辦理東南非拓銷團，貿協再次以線上洽談方式，於18至20日辦理「2020年西南非市場貿易布局團」，協助業者與迦納、奈及利亞及南非買主進行洽談。

包含生產紡織布料並在衣索比亞設廠的宏遠興業等15家台灣廠商，就醫材、五金、綠能及汽車零配件等產業別與逾百名買主洽談，爭取商機500萬美元。

貿協表示，近期南非、奈及利亞電力較不穩定，為解決此問題，確保廠商能充分利用時間爭取商機，貿協為廠商安排大量洽談場次，並火力全開積極聯繫買主；另因為迦納時間較我國晚8個小時，貿協也特別將活動延長至晚上9點，讓業者能突破時間、空間、斷電與疫情等限制進行拓銷，進行超過300場洽談場次，參與廠商均能收穫滿滿。

宏遠興業表示，此次貿協精準安排需要個人防護衣的買主洽談，此外，因疫情衝擊，公司人員出差受到影響，貿協的線上拓銷團可為台灣公司創造與買主洽談機會，貿協將接續於今年10月中旬，針對東北非市場以「線上拓銷團」方式，鎖定埃及、索馬利蘭、坦尚尼亞拓銷。

(工商 )