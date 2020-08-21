互聯網已經不稀奇了，聲聯網因為這波疫情而異軍突起！在美國上櫃的台灣企業-龍寶集團攜手獨步新媒體，今（21）日在台中簽約合作成立「龍寶獨步聲聯網」，研發成功的聲控急難救助系統預計10月上市，目前已與多家知名電梯業者合作打造聲控電梯，未來也將搶進公司行號、醫療院所與長照機構。

由美國墨石證券（Inkstone Securities）領投並引進歐美資源至美國上市公司-龍寶集團（美股代碼：LNGB），合併獨步新媒體，在台灣成立聲控實驗室，打造全球與台灣新興聲聯產業，聯手發表聲控技術運用在急難救助及預防犯罪的創新產品、結合不同產業的應用。

墨石證券為美國證線上券商，主要服務亞洲客戶，協助亞洲客戶處理繁瑣的美國證券相關問題；獨步新媒體的定位以研發為主軸、不斷提升並優化聲控技術，擴大應用的項目、為更多不同領域的企業提供服務，同時在台灣也發展多媒體服務平台，將台灣E化更進一步轉為數位化時代，將自有的聲控影音技術用於各產業，進行產業升級，讓舊有產業增加新技術，共創雙贏局面。

龍寶集團在地經營20餘年，早期以生命禮儀事業為主，2014年遞件美國證券市場後，積極參與許多投資以及合併，目前營運主業為保險經紀與生物科技產業。

龍寶集團董事長柯在及美國墨石證券總裁張義發都認為，聲聯網是未來的趨勢，而獨步新媒體自主研發的離線AI語音辨識引擎技術晶片，更是該領域的佼佼者，未來雙方結合後，不只將立足台灣，更能躍身國際市場。

柯在表示，龍寶集團與獨步新媒體合併成為「龍寶獨步聲聯網」，龍寶地經營二十幾年，於美國上櫃後經過多年的努力，今年將於美國上市，並且有機緣與獨步新媒體合作，研發出聲控急難救助的聲聯網，對於龍寶集團服務社會的層面更能加深加廣，讓社會大眾感到安心。

獨步新媒體董事長張貴宏表示，防疫期間，因為要避免過多接觸，因此研發出聲控電梯，也設計出語音急難救助的功能，這些語音控制系統都是離線的，可以不用透過網路就能應用，還擁有14國語言，不僅可運用在一般家庭，更可以廣泛地運用在公司行號、學校、銀行自動提款機空間、醫療院所、長照等機構。

張貴宏強調，家中若有這套系統，只要喊一聲「救命！」或「我需要醫生！」就能透過這套設備讓大樓管理員或相關單位得到訊息。他曾與柯在董事長聊過，這套系統成功上市後，可以幫忙很多人，會不會造成生命禮儀事業跟殯葬業績下滑？柯董事長說：「即使造成業績下滑，我們能救更多的人、幫忙更多的人，花再多錢都願意投入！」

張貴宏現場示範已開發的樣品，只要發出求救的聲音，機器會立即發出聲響。他表示，這套系統可以透過衛星電話、APP等傳達到相關處所或單位，很適合讓獨居者及長照機構使用，也可以裝設在ATM的空間，當使用者遇到危險或發狀況，就可發出求救訊號，「這套系統的價格很親民，且會針對弱勢者有特別優惠！」

(工商 )