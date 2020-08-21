孩童透過體驗消防隊任務與生活，提升住宅用火用電安全及各式防災知識。（姜霏攝）

蘆竹消防分隊加強各式救生訓練及水域救援裝備整備，強化消防人員整體水域救援能力。（姜霏攝）

民眾切勿在無人看管的水域及埤塘戲水，需慎選設有救生人員值勤的水域。（姜霏攝）

根據統計，今年桃園市上半年已有9起溺水案件，暑假是溺水意外發生的高峰期，溺水案件時有所聞。為提醒民眾注意水域活動安全相關教育、宣導實刻不容緩。智創國中小聯合教育機構21日前置蘆竹消防分隊進行相關宣導。

智創文教機構執行長張昆雄表示，為讓孩子學習防災能力，在暑假期間特別與蘆竹消防分隊辦理防火防溺教育體驗活動，透過孩童體驗消防隊任務與生活，提升住宅用火用電安全及各式防災知識。

蘆竹消防分隊長余順明提醒，民眾切勿在無人看管的水域、埤塘戲水，應慎選設有救生人員值勤的水域，特別是設置「禁止戲水（游泳）」或水深危險」等標誌的區域更不能貿然下水。另因應防汛季節到來，為降低人命傷亡，蘆竹消防分隊也加強各式救生訓練及水域救援裝備整備，強化消防人員整體水域救援能力。

消防局第三大隊長殷明坤說，希望分隊藉由各式宣導活動，有效降低溺水事件的發生；並落實相關水域救援裝備整備，以備無患，保障民眾生命安全。

近5年易溺水區域包括竹圍漁港、永安漁港、桃園區國際路一段413巷桃園大圳、龍潭大池、霄裡大池、大漢溪流域溪洲橋至武嶺橋、桃園區莊敬大池、觀音區豬屠埤、中壢區龍岡路三段754號前方池塘及石門水庫等，民眾戲水時應注意安全事項，並慎選水域。

(中時 )