楊女在新竹某全美語教學的貴族學校任職清潔工，她在2018年間用濕拖的方式清潔餐廳，但卻未能確實把地面收乾，因而導致一位9歲男童行經該處滑倒，頭部重擊地面至重傷，搶救19天仍無效，家屬悲慟至極，怒告楊女過失致死，法院判決日前出爐。

據判決書指出，楊女在2018年9月4日下午時，以濕拖方式在校內的餐廳清潔地板，但她卻未確實將地板收乾，或擺放明顯的立牌提醒學生地面濕滑，便離去。而事發當時僅9歲的男童用小跑步加跳躍的方式經過該處，便不幸滑倒，後腦杓直撞地面，造成頭部嚴重外傷併合併顱內出血。

事發當時校方雖緊急將其送醫，但因顱內出血且術後臥床，肺炎感染引起敗血性休克及呼吸衰竭，搶救19天後仍不幸離世。家屬痛失愛子怒提告楊女過失致死罪。

而事後楊女坦承業務上有疏失，而清潔公司偕同學校已與家屬達成和解。法官綜合上述原因，認為楊女並無前科，犯後態度良好，此次事件也是一時不甚所造成的犯罪。新竹地院於18日公布判決，依過失致死罪，判處其5個月有期徒刑，並予以緩刑3年，得易科罰金。

(中時新聞網)