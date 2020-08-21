阿里巴巴幾家最大投資人將所持價值數十億美元的阿里巴巴美國存托憑證（ADR）轉換成了該公司的香港上市股票。

這些投資人中包括淡馬錫、Baillie Gifford & Co．和Matthews Asia。據知情人士透露，地緣政治風險是這些主要股東這麼做的主要原因。

「很多長線基金，尤其是亞洲的基金，都在或正在考慮將阿里巴巴ADR轉換成其香港上市股票，」Creditease Wealth Management （Hong Kong） Ltd．離岸資本市場投資主管Nelson Yan說。「此類ADR在美國的需求因為政治因素而被蒙上了陰雲。」

阿里巴巴電商平台去年7月向美國賣家開放，美國是該公司目前增長最快的市場。在包括美國在內的全球範圍內，阿里巴巴有1000萬客戶通過其平台購買商品，截至今年3月份的12個月裡售出了價值1兆美元的商品，這些商品大部分在大陸製造。

但在美國封禁騰訊的微信和TikTok之後，其理由是因為擔心這兩家公司「會自動捕獲其使用者的大量資訊」，而同樣收集使用者資訊的也包括在美國有大量用戶的阿里巴巴，而且阿里巴巴與騰訊一樣都在美國證券市場上市，很多投資者開始質疑，大陸電商巨頭阿里巴巴可能成為下一個被禁的靶子。

(中時新聞網)