韓國演藝圈近來慘遭新冠肺炎疫情肆虐，不少演員紛紛中鏢，繼曾演出《大力女都奉順》、《金科長》、《當你沉睡時》等電視劇的知名綠葉演員金元海昨日宣布確診，現在還爆出Netflix將中斷所有韓劇拍攝，下半年恐陷入沒有韓劇可看的狀況。

新冠肺炎疫情肆虐韓國演藝圈，KBS新戲《他就是那傢伙》徐成鍾本月16號疑似出現新冠肺炎症狀，並於19號確診，而與徐成鍾同家經紀公司的演員金元海、許東元也中鏢，昨日宣布確診。除了《他就是那傢伙》決定中斷拍攝，雪炫演出《日與夜》也宣布停拍至下週二，JTBC電視台則宣布暫停拍攝所有劇集。

另外據ETtoday報導，Netflix官方今(21日)也宣布為了所有參與韓劇工作人員的安全著想，決定暫時中斷所有製作行程。

而超人氣韓漫《看臉時代》的帥哥作家朴泰俊，昨日也透過社群網站證實確診新冠肺炎，「我平時幾乎不外出，卻證實確診新冠肺炎了，我現在正於醫院接受治療，雖然想盡力完成創作，但真的不容易，讀者們要小心新冠肺炎和注意健康。」更氣憤稱就算死都要完成作品！

(中時新聞網)