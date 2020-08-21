麗明營造第19屆公益捐血，即將於8月26日上午九時起至下午四時止，地點在台中市政府新市政中心「府後廣場」的開放式空間。（麗明營造提供／盧金足台中傳真）

興建台中國家歌劇院、故宮南院等重大建築地標的麗明營造，挑戰困難工法完成感動建築，麗明營造還有一項令人感動的紀錄，每年因應農曆7月有人不喜捐血，加上學生放暑假，常有缺血荒，19年來累計達近上萬袋捐血，今年預計能捐得1200多袋，號召更多民眾來打破去年1113袋的捐血紀錄。

有什麼動力，讓一腔熱血可以持續19年？今年初，因新型冠狀病毒肺炎疫情於全球蔓延，許多大型活動被迫暫停，台中捐血中心因應中、彰、投醫療用血每日有1500至1800袋的需求，但農曆7月及暑假憂於血源不足。

麗明營造董事長吳春山表示，每年於農曆7月舉辦的捐血活動要如期進行，他會率先挽袖捐熱血，憶及年輕時，在工作的地方因老闆兒子跌倒滿口都是血，抱著老闆兒子到醫院，自己很怕看到血，結果他也暈倒了。

吳春山說，不只捐血，還捐出捐血車和運送的車輛，有次他的母親正在醫院治療，看到一輛捐血車經過，車身寫著「麗明捐贈」的字樣，自己感動的熱淚盈眶，沒想到有天捐血車會幫到自己家人。

捐血愛心盛會，每年都有很多協力廠商與公司行號響應，人多到大排長龍，由於每年6輛捐血車同時作業，民眾捐血的熱情，不受疫情衝擊，今年希望能打破去年1000多袋的捐血，多挹注捐血中心的血庫。

麗明營造捐血活動獲各行各業熱烈響應，包括麗明建設、全宏營造、春耕不動產、豐穀建設、台中市南屯扶輪社、台中國美扶輪社、台中市國際蘭馨交流協會、台中日光溫泉會館、阿秋餐飲。

此外，還有京城銀行文心分行、京城銀行大里分行、土地銀行中港分行、彰化銀行中港分行、聯邦銀行民權分行、聯邦銀行員林分行、農業金庫台中分行、第一銀行台中分行、板信銀行台中分行。

台中市生命線協會、台灣行動菩薩助學協會、台灣老樹救援協會、台中市不動產開發商業同業公會、台中市企業經理協進會、敬業樂群大樓管委會、台中市建築經營協會、極品莊園咖啡等，義不容辭，立即動員加入行列。

麗明營造為感謝熱情民眾在炎炎夏日不辭辛勞前來共襄盛舉，貼心備有知名咖啡及沙威瑪讓捐血者免費享用，成功捐血者還能領到裝有「平安祈福米」、「便利商店咖啡券」、「潔淨清潔凝霜」、「咖啡濾掛包」等伴手禮。

今年更特別加碼舉辦抽獎活動，捐血250cc可獲得摸彩券一張(500cc兩張)，最大獎為世界知名品牌，市價近兩萬元的自行車，還有30份台中日光溫泉會館壹仟元現金禮券，希望能號召更多民眾來捐血，「你的熱血 就是希望」。

麗明營造第19屆公益捐血，即將於8月26日上午九時起至下午四時止，地點在台中市政府新市政中心「府後廣場」的開放式空間。

在防疫優先的前提下，提醒民眾於現場等候區請保持室外1公尺的社交安全距離，為了保護自己與辛苦的醫護人員，請佩戴口罩再上捐血車，安全防疫，熱血更健康延續。

(中時 )