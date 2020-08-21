美元止跌反彈 金價先揚後挫 22:192020/08/21 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元止跌反彈，金價先揚後挫，正朝著周線連二黑的方向前進。不過經濟復甦前景憂慮未減，抑制金價跌勢。現貨金價21日盤中下跌0.6％，報每盎司1,935.94美元；紐約12月期金盤中下挫0.3％，降至每盎司1,941.1美元。金價繼上周重跌逾3％後，本周截至周五盤中，金價下滑0.3％。CMC Markets市場分析師麥登（David Madden）表示：「美元上漲對金價造成壓力。」 (工商 ) #金價 #止跌反彈 #先揚後挫 #周線連 #二黑 也許您會感興趣 推薦閱讀 殺聲中 可成、強茂抗跌 04:102020/08/21 證券．權證 驚魂過後 三大天王復活 台股反彈逾200點 09:322020/08/21 財經 拜登民調領先 激勵綠能股大漲 22:192020/08/21 財經 《集中市場》台股重振旗鼓 外資終結連3賣 15:232020/08/21 財經 美初領失業金 意外重回百萬 04:102020/08/21 全球財經 台股撞鬼了 專家：驚見M頭 更恐怖在後頭 00:032020/08/21 財經 《台北股市》周K線終結連9紅 3因子導入橫向整理 15:402020/08/21 財經 走下神壇！葉彥伯送政風調查後 陳時中網路負面聲量創新高 17:182020/08/21 政治 國泰金調查 台股樂觀指數轉負 04:102020/08/21 財經焦點 周間變盤 豐興鋼筋漲300元／公噸 04:102020/08/21 證券．權證 財經熱門新聞 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 8千買蘋果股票變市值1億！ 阿公送大禮卻讓網友好苦惱 - 財經 10檔權值股 淪為外資提款機 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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