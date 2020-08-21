美元止跌反彈，金價先揚後挫，正朝著周線連二黑的方向前進。不過經濟復甦前景憂慮未減，抑制金價跌勢。現貨金價21日盤中下跌0.6％，報每盎司1,935.94美元；紐約12月期金盤中下挫0.3％，降至每盎司1,941.1美元。金價繼上周重跌逾3％後，本周截至周五盤中，金價下滑0.3％。CMC Markets市場分析師麥登（David Madden）表示：「美元上漲對金價造成壓力。」

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