美國零售業看好今年線上銷售額將創新高，因為新冠肺炎疫情讓民眾留在家中網購，讓零售業增加投資電子商務而獲得極大報酬，甚至看好網購商機在疫情過後仍會持續下去。

從居家修繕用品零售商家得寶（Home Depot）到食品商雀巢（Nestle）等大企業加強電子商務來搶攻網購商機。

商家努力讓自家網站更容易瀏覽和下單購物，已觀察到民眾為減少與店員接觸而轉向網購後，消費習慣已開始改變，即使疫情結束，網購趨勢也會繼續下去。

研究機構eMarketer預測美國今年電子商務銷售將成長18％至7,098億美元，占全年總零售額比率達14.5％。

沃爾瑪、Target和Lowes等最新財報顯示電子商務銷售額持續飆升。家得寶迄8月2日止當季網上銷售額倍增，在淨銷售額381億美元裡所占比率達14.5％，高於去年同期約9％。

家得寶資訊科技部資深副總裁西迪基（Fahim Siddiqui）指網購已實質成為零售店的大門。

美國爆發疫情後，家得寶的科技團隊在3月中迅速開發出行動app和網站，讓不想到店內購物的顧客，在其店面大門前透過手機或電腦選購所要產品。今年來客戶使用其app和網站比率較去年同期倍增。

雀巢上半年直接對客戶的電子商務銷售額較去年同期大增50％，占其逾450億美元總銷售額比率達12.4％。雀巢看好網購趨勢可延續至美國11月底感恩節。

調研機構顧能（Gartner）副總裁戴格勒（Jason Daigler）指各大企業負責資訊科技的管理高層，對電子商務功能的興趣激增至驚人程度。疫情讓民眾習慣網購後，商家必須迅速發展電子商務來因應需求。

即使過去從事批發的製造商，因零售商店面關閉，也必須建立網站直接對消費者銷售自家產品。

(工商 )