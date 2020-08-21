美國部分綠能股最近創新高，主要是投資人看好民主黨總統參選人拜登將贏得大選，而其政策偏向環保事業，因此不斷買進具綠能題材的股票。

追蹤美國上市綠能股表現的WiderHill乾淨能源指數周三收113.1點，創2008年10月來新高。當中以特斯拉和First Solar等具綠能概念的股價漲幅最兇猛。

雖然該指數早在3月18日從47.37點谷底開始強勁反彈，但媒體Politico在7月初公布民調顯示拜登民意支持率，以2位數的百分點領先川普後，指數漲勢更強，從7月初到周三累計漲幅高達33％。

施羅德全球股市投資組合經理人韋伯（Simon Webber）認為拜登勝選會大力推動轉向低碳經濟，這對電動車、再生能源、氫動力、電力儲存乃至更多相關產業會全速發展。即使這些類股已漲高，但仍看好能繼續上漲。

追蹤全球乾淨能源企業股票的iShares全球乾淨能源ETF，自7月初以來也大漲近30％，基金規模從年初的4.31億美元大增至12億美元。

專家認為11月美國大選是綠能投資和對抗氣候暖化的重大轉捩點。因為拜登承諾撥出2兆美元來對抗氣候異常，定出發電網在2035年前的減碳目標，並加快以電動車取代汽油車的步伐。

若拜登兌現承諾，包括太陽能、風力發電和電動車供應鏈等從事低碳產業將因此受惠。

雖然像風力和太陽能等再生能源計劃的稅務優惠在今年陸續期滿，但拜登承諾延長這些稅務優惠，並支持加快推動像節能建築等計劃。

相反地，川普支持煤炭產業，並撤回包括乾淨空氣法（CAA）和乾淨能源計劃等環保政策，並批准在北極圈鑽探石油等新計劃。

近期各項民調顯示，雖然拜登與川普的民調差距縮小，但拜登民意支持率仍領先川普。

(工商 )