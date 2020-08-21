徐懷鈺今晚（21日）在華山Legacy舉辦首場《你約我在夏天見面》演唱會，帶著鍵盤手、吉他手和鼓手，徐懷鈺化身為樂團女主唱，身著黑色皮外套登上舞台，讓粉絲看到和以往完全不同的搖滾風情。演唱會以〈妙妙妙〉開場立刻炒熱現場氣氛，徐懷鈺說道：「今天為了帶給你們搖滾風，所以穿了皮外套，但實在太熱了，好像在整我自己，但這一定都是因為你們太熱情了，每個人都說穿皮外套會很熱，對，我很熱，但我穿了之後知道為何要穿了，因為『帥』！今天就是跟大家履行之前的約定。」一開場的1200人大合唱的聲音HIGH到高點。

一連串耳熟能詳的經典歌曲，每首都挑動著現場觀眾的情緒，以樂團主唱的身份詮釋這些歌曲，徐懷鈺說：「在練團時就覺得十分有新鮮感了，今天台下有了你們，感覺更不一樣。」為了實現對歌迷們的承諾，她在一個多月的時間內準備好這場演唱會，把這次開唱當作是與歌迷們重要的「約會」，「2020是很需要溫暖的一年，上半年不知道大家都還好嗎？前一陣子所有演出都停擺，我也很久沒有唱live了，真的是蠻緊張的」。接著獻唱〈友情卡片〉，徐懷鈺感性地說：「很喜歡看電影，尤其藍色珊瑚礁，藍色珊瑚礁很美，是真愛也很難達到的境界，所以我才單身到現在。」

徐懷鈺為了準備這場演唱會，不止重編部份曲目，以Live Band形式想帶給大家一次難忘的演唱會經驗，她在台上笑說：「除了練歌外，每週都排了各式各樣的練習，連最愛的紅茶最近也不敢喝了。」〈失踪日記〉〈友情卡片〉〈你約我在夏天見面〉每一首都是瑯瑯上口、耳熟能詳；這場演唱會讓許多歌迷重溫了記憶中的經典，卻又聽到新鮮的搖滾編曲，成為一個只屬於2020年夏天徐懷鈺與現場歌迷們的共同回憶。演唱會最後，徐懷鈺感性表示：「很想帶給你們一場有別以往的演出，希望你們喜歡，很開心一路以來有你們的陪伴。」

徐懷鈺今晚在華山Legacy開唱。（Yuki工作室提供）

徐懷鈺今晚在華山Legacy開唱。（Yuki工作室提供）

(中時 )