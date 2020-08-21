今年護理生涯邁入第17年的蔡耀庭，是國軍桃園總醫院的精神科護理長，曾接手過許多重大災難及傳染病的案子。蔡耀庭坦言，男性護理師常被人認為不夠細心，或是只能擔任急重症的護理師。但實力堅強的他，在臨時狀況發生時總是第一個被指派。

41歲的蔡耀庭曾協助過各大疾病與災難，包括SARS、八仙塵暴、基隆走山意外及新冠肺炎。重要時刻總是挺身而出，且不畏懼任何困難。談到八仙塵暴，蔡耀庭感慨地說，當時患者都是大面積的燒燙傷，在協助換藥時容易情緒激動，只能施打鎮靜藥物讓患者緩和情緒，長達一個多月的照護時間，讓他見識到八仙塵暴最真實的一面。

如今碰上蔓延全球的新冠肺炎，蔡耀庭提到，曾經歷過SARS的疫情，現在的新冠肺炎更為棘手，「堅守崗位面對未知的病患」，蔡耀庭說，防疫期間每天都要面對各種病患，但每個患者的病情也都是未知數，只能盡全力保護病人也保護自己。且蔡耀庭提到，雖然疫情稍緩，但醫護人員仍擔憂會不會有第二波甚至第三波的疫情，他強調，現在依然不能鬆懈。

談到印象最深刻的案例，蔡耀庭說，5年前他與安寧共照團隊共同照護一位因車會導致腦傷昏迷不醒的30多歲男性，陪伴病患的媽媽與女友，讓她們了解尊嚴善終，並以小愛化成大愛，將眼角膜捐出。蔡耀庭去年也榮獲了精神護理學會的優良精神衛生護理人員。

因考試分發至護理系，蔡耀庭一路走下來都不感排斥，他畢業後沒有中斷護理的訓練跟工作，甚至當兵時也都在軍醫院服務。蔡耀庭說，身為護理師，親朋好友需要疾病或床位的諮詢時都會詢問他，對家人朋友來說是擔任一個重要的角色。

(中時 )