晶片巨擘輝達（Nvidia）公布搶眼的會計年度第二季（5至7月）業績後，美國銀行（BoA）預估輝達股價可望再上漲24％，並預期該公司將成為史上首家市值超過5,000億美元的晶片業者。

美銀分析師艾里亞（Vivek Arya）將輝達的目標價由520美元上修至600美元，意味著輝達股價可望較20日收盤價485.64美元再上漲24％。美銀維持輝達股票「買進」投資評等，並讚揚該公司財務強勁。

2020年迄今，輝達股價累計狂飆逾一倍，表現遠遠超越大盤。

輝達會計年度第二季營收和獲利雙雙優於市場預期，資料中心營收首次超越遊戲業務。該公司同時預期下半年強勁的遊戲營收成長，以及強健的資料中心業務。

美銀分析師在報告中指出，所有成長道路將引導輝達成為市值逾5,000億美元企業。美銀一併上修輝達2020年、2021年與2022年的獲利預測，調幅分別為10％、14％與11％。

美銀指出，整體而言，我們認為輝達在部分成長最快和最大的半導體和科技領域，具有無懈可擊的軟硬體和開發優勢。

除了美銀之外，華爾街多位分析師亦上修輝達目標價。傑富瑞（Jefferies）將輝達的目標價一口氣由415美元上修至570美元，調幅超過37％，同時維持「買進」評等。

Susquehanna分析師將輝達目標價由540美元上調至560美元，並維持「正向」投資評等。另富國銀行分析師將輝達目標價由510美元上修至535美元，維持「加碼」投資評等。

美銀指出，在輝達市值跨越5,000億美元里程碑之前，得要克服幾項障礙，包括庫存增加和消化庫存速度波動可能讓成長減速，還有中美貿易緊張可能衝擊輝達的國際業務。

(工商 )