聚紡公司與興采實業公司組成紡織國家隊，升級防護服技術，改善因一次使用後拋棄造成浪費的問題，研發出可水洗重複使用的隔離衣與防護衣。桃園市長鄭文燦21日與駐台使節親至聚紡參訪，高喊「Taoyuan can help」！

桃園是全國工業產值重心，更是台灣生技醫療重鎮，疫情時搭配中央防疫物資產能配線，迅速應對產出優於國際標準的優質防護、隔離衣。鄭文燦與22國26位駐台使節參訪聚紡公司，向外交國展現堅強的生技醫療產業實力。

聚紡公司陳國欽董事長與總經理蔡秋雄見證了升級版隔離衣之研發中心，全力支援防疫產品的生產，產能已超過百萬件。面臨各國迄醫療物資不足的問題，聚紡公司更是大方的捐贈了2700件隔離衣及防護衣，贈送給來訪的駐臺使節及商務代表。疫情肆虐的期間，提供醫療防護成品給友邦醫療體系使用。

鄭文燦表示，桃園除了是電子產業重鎮，紡織產業重鎮也多在桃園。做了許多口罩、防護用品，且台產防護衣產能驚人，防護衣皆需經過國際認證，在疫情期間大力保護醫護人員安全。鄭文燦說，台灣的機能紡織是全球領導者，部分使用咖啡渣、寶特瓶製作，特別的是，世界盃足球隊球衣服半數也是台灣製造。

聚紡公司研發生產可水洗、重複使用的高端防水隔離、防護衣，受經濟部列為徵用生產防護衣工廠，在產能充足且經評估下，捐贈近2萬件聚紡公司生產的防護衣給泰國、日本成田、加賀等友好國際城市。鄭文燦直言，「不只Taiwan Can Help更是Taoyuan Can Help」。

(中時 )