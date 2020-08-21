桃林鐵路自8年前停駛後逐漸閒置，桃園市政府耗資4億7000萬元的活化工程，21日正式完工，桃園市長鄭文燦親自出席竣工典禮。捷工局土木建築科長李日強提到，施工時容易造成交通阻塞，透過分段施工、指揮才順利排解交通上的困難。

桃林鐵路原本因長期閒置而造成空間雜亂，桃園市升格後，桃市府積極推動桃林鐵路活化計畫，並成功爭取內政部「城鎮之心工程計畫」1.15億元的經費補助。桃市府事先完成下水道及埋設自來水幹管工程，解決大檜溪缺水及三鶯路、龜山工業區一帶易淹水等問題，才能讓桃林鐵路的活化工程更順暢。

桃林鐵路經過工程活化後改建成綠色廊道。其中第四標工程大坑路至南山路二段，全長約3.7公里，工程經費約1億8666萬，由內政部補助3420萬，施工期間同時將油管路路幅拓寬至8公尺，增加行車空間，並將大坑路至民生北路一段468巷打通為雙向車道，可紓解南崁地區部分車流。

談到工程艱辛之處，捷工局土木建築科長李日強提到，因施工範圍須佔用整個路段，容易造成汽機車的堵塞，透過分段施工及積極指揮才順利排解該困難。另外，因工程需將長期閒置的土地進行改建，發現許多空地都被民眾佔用，甚至拿來當廚房或停車？，所幸溝通階段並未造成民眾不滿，活化工程才能如期完成。

(中時 )