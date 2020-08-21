高雄前市長韓國瑜被罷免後，暫時回到雲林修身養息。國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁敗選後，國民黨立院黨團總召林為洲說要告別韓流。挺韓粉專喊話，韓粉們必須爭氣，大家撐過罷韓投票，升級韓粉3.0的時候到了。

臉書粉專《韓黑父母不崩潰》貼文指出，在李眉蓁一場淋雨的選前之夜，沒有澆熄我們等一個人的熱情。有人說要告別韓流、有人想滅絕韓流，只要韓流再席捲重來，是多少人的心頭大患？我們就是韓流背後令人駭怕的那股力量，我們必須爭氣，讓民進黨害怕、讓國民黨尊重，走過總統大選、撐過罷韓投票，韓粉升級3.0是時候了。

該粉專也表示，在高雄市府UBike貼文之下，有大量挺韓市府民眾留言「謝謝韓市長！」綠粉反而無所適從了，這就是團結力量大的最佳寫照。請大家一起加油！戰出來！

網友也紛紛留言說，「雨一直下大家沒離開，任憑風雨就為了等一個人。」、「你們確實是最強的側翼」、「看到U bike，就會想起韓市長。」

(中時新聞網)