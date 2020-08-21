勞動部長許銘春特地到場為求職者加油打氣。（盧金足攝）

就博會職缺橫跨科技業、製造業及服務業等中部主要產業。（盧金足攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署攜手台中市政府勞工局21日在逢甲大學舉辦中部最大場就業博覽會，現場51家廠商提供超過4千個工作機會，製造業及服務業知名廠家如大立光電、今國光學、王品集團、海底撈及全家便利商店等大廠雲集，更有許多曾榮獲幸福企業及隱形冠軍殊榮的在地廠家到場求才，現場同步開放廠商視訊徵才，帶著口罩配合防疫的民眾，不斷湧入會場，估計上千人參與這場盛會，感受到民眾在後疫情時期熱切求職，積極面試的動力，當天媒合率逾四成。

勞動部長許銘春特地到場為求職者加油打氣，她表示，為協助求職者順利找到工作，勞動部以往都會從上半年就開始在各地陸續舉辦中大型徵才活動。

今年因疫情的關係，上半年的就博會都改為線上活動；所幸台灣疫情控制得當，廠商的求才需求也在5、6月間開始回溫，因此特別規劃在北、中、南區增辦3場大型的就業博覽會，讓廠商和求職者可以面對面地了解彼此的需求，增加媒合的成功率。

中部為第2場就博會，職缺橫跨科技業、製造業及服務業等中部主要產業，中高階職缺佔4成以上，看到在場許多企業為募集優秀人才，在商業經營之外，釋出優渥的員工福利方案及提供人才培育機制，值得肯定，快樂的員工創造幸福的企業，也讓台灣企業能永續發展及再提升。

勞動部勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，今年勞動部針對15-29歲青年推出「衝就業」、「練專長」及「興僱用」多項專案計畫，為寓教於樂，現場特別設計「we fight together」青年就業衝一波專區，運用遊戲互動方式及生動式劇情來串接，並提供職涯諮詢、訓練及創客技術體驗，專區特殊造型船艙設計，打破過去徵才的制式觀感，從活動開場就吸引不少民眾前往探索，讓求職民眾留下深刻印象。

現場有不少應屆畢業生揪團來求職，來自彰化的張同學一行表示，畢業時很擔心工作不好找，也怕被騙，今天有很多耳熟能詳的廠商，所以好朋友相約來求職，目標是連鎖服務業。

也有分署即將結訓的精密機械職訓學員來找尋合適的製造業頭家，現場還有學習障礙協會的社工帶畢業學子來認識職缺以利謀職，求才廠商及求職者卯足全力展現自身優勢。

(中時 )