中央氣象局表示，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，今(21)日晚間8點的中心位置在北緯 22.0 度，以每小時15公里速度向北進行。極有可能生成今年的第8號颱風「巴威」。此外，天氣專家彭啟明在臉書《天氣風險》上提到，最快明天早上「巴威」就會生成。

氣象博士彭啟明進一步表示，「巴威」對於台灣並不是直接影響而是間接影響，最快明天早上「巴威」就會生成，慢則要等到明日下半天或後天。明日降雨較多，禮拜日颱風就逐漸遠離了，到時會慢慢改為西南風，中南部開始連續1個禮拜的降雨。

此外，彭啟明也說，明日恰巧是24節氣中的「處暑」，天氣一樣炎熱，但受到大低壓帶的影響，伴隨旺盛的西南風，台灣各地被水氣包圍，不過主要水氣還是在東半邊。彭啟明也特別強調，西南風會持續長達1個禮拜，讓台灣各地早晚都會有雨，且對流雲系不斷湧入，南部農漁民的朋友要特別注意。

週末天氣受外圍環流影響，東半部、東北部容易有短暫陣雨，中南部山區則容易有午後大雷雨，須留意短時強降雨及雷擊。下周一到周五，旺盛的西南季風，讓台南、高雄、屏東都是有雨的天氣，就是典型的西南風連續降雨天氣型態，而北部、東半部則會連續高溫炎熱，要多注意防曬以及補充水分。

(中時新聞網)