政院低調覓妥司法精神病院場址，將儘快興建。不少民眾質疑，弒親殺警、並遭法院判決的精神病患若成為左鄰右舍，將成為不定時炸彈。政務委員林萬億晚間保證，司法精神病院絕不會是「國立龍發堂」，將有法務部負責保安及監護，他也呼籲民眾的觀念要與時俱進調整。

林萬億表示，他帶著法務部及衛福部尋覓場址，已有眉目了，但地點他不能透露，只能說近期就啟動對相關地點的評估，包括水土保持及使用分區，以及交通近便性，若條件吻合就會開始設計規劃興建，很快就會跟蘇揆報告，再由蘇揆跟蔡總統報告。

但民眾擔心司法精神病院會成為住家的嫌惡設施，尤其精神病患若懷有兇性，後果難以設想。對於「司法精神病院」會不會被貼上「國立龍發堂」標籤，林萬億受訪時說，「不會的」，因為世界各工業先進國家都有「司法精神病院」的設置，英國就有3家高保安的司法精神病院、60家中低保安的精神病院；美國各州至少也有一家；荷蘭及德國也都有好幾家，這是必要的設施。

在運作上，林萬億說，司法精神病院只負責治療，不負責收容。患者治療好了就會回歸社區，未來像是思覺失調症患者如果違法，就要看法院如何判，法院判了之後還是要治療他，否則病情復發或再犯，不治療不能真正解決問題。

他並說，司法精神病院是由司法體系跟精神醫療體系合作的機制，為的是預防精神疾病患者沒有定時服藥、就醫及環境因素導致的違法行為，這些，都是不可避免的，但要想辦法盡量減少，同時也要給予治療。

林萬億也說，建置司法精神病院後，也會同步建設社區心理衛生做為配套。有關民眾觀感問題，他從北到南走訪很多家精神病院，相關機構其實也幫助社區解決一些心理困擾，他希望民眾一定要了解，輕重不同的精神症狀，其實在人群中都存在，尤其是工業社會，在這麼緊張及焦慮下，「不可能特別考量哪種醫院就不適合在哪種地方」，民眾觀念要適度調整；而且未來司法精神病院的保安及監護一定會做到很好的規劃設計。

(中時 )