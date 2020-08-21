未來之星對抗賽今(21)五繼續第三輪賽事，中午首先由U18與U23兩隊正面交鋒，兩隊你來我往互換先，一直到六局上代打曾宸佐建功一支帶有2分打點的三壘安打幫助U23要回領先優勢，加上牛棚合力守成，終場U23就以4：3氣走U18，U23也收下五連勝，而U18則是吞下二連敗。

U23今天推出林暉盛先發主投，主投4.1局最快球速飆到152，被擊出5支安打另外帶有2次三振，因失誤失掉3分中有2分自責分，而U18先發投手陳委聖表現不惶多讓，先發5.2局雖被擊出偏高的7支安打，但是另外也送出5次三振，失3分中也只有1分自責分。

兩隊今天比賽勝負關鍵在牛棚，U23啟用4位投手巴青少、侯羿輔、李家成與林凱威，除巴青少1.2局外，其餘一人一局都力保不失，反觀U18中繼投手林韶恩0.2局被擊出2支安打與2次保送，包含被代打的曾宸佐在2人出局2人在壘時擊出清壘的三壘安打逆轉比分，也讓U18最終就以3：4一分之差吞下對戰的二連敗。

賽後專程前來的辜仲諒理事長也與三支培訓隊共同分享勉勵，期盼大家不要因為國際上疫情停賽而鬆懈，而是要把握台灣能夠正常比賽，協會也特地籌辦對抗賽，透過交互對戰的機會，互相學習，讓大家能夠在球技與經驗上都有提升，未來能為國家爭取更多的榮譽。

林暉盛先發飆速152公里。（中華棒協提供）

辜仲諒理事長特地前來與三支中華培訓隊勉勵。（中華棒協提供）

(中時 )