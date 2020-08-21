9局下樂天桃猿陳晨威擊出再見安打，隊友興奮地向他灑水慶祝。（范揚光攝）

富邦悍將羅力苦吞敗投。（范揚光攝）

樂天桃猿今（21）日在主場對戰富邦悍將，樂天林立、朱育賢2支陽春全壘打對決富邦高國輝與申皓的陽春彈，最後由樂天陳晨威敲出「再見安打」，終場樂天3比2氣走富邦，中止富邦5連勝。

賽前樂天先發投手王溢正本季先發交手富邦2場，沒有勝投，今天他使盡全力投7局被打6安打、失1分，不過，他沒有勝負關係。勝投是陳禹勳。

而富邦先發洋投羅力賽前對戰樂天8場，戰績3勝2敗，可惜今天球運不佳，主投8.1局被打9安打、失3分，羅力吞下敗投。

1局下，樂天第2棒林立率先開轟，打出1分全壘打、這也是隊史第1600轟；2局下，朱育賢再補一發陽春炮，樂天二比０取得領先。

4局上，富邦悍將高國輝也來1發陽春彈湊熱鬧，富邦追成1比2。比賽到了9局上，富邦申皓瑋也從陳禹勳手中打出陽春炮，富邦2比2追平樂天。

9局下，富邦投手羅力被朱育賢敲安，再被隊友送上二壘，富邦換上陳鴻文投球，先是故意保送郭嚴文、再四壞球保送陳俊秀，造成滿壘，最後被陳晨威擊出再見安打。

(中時 )