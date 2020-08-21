歐力士猛牛隊昨天輸給西武獅隊，苦吞4連敗，本季戰績低迷不振，監督西村德文宣布請辭，球團決定由二軍監督中嶋聰代理其職務。今（21）日是中嶋首次指揮一軍比賽，球員也相當捧場，終場以3比1逆轉擊敗西武獅，中止4連敗，算是送給新教頭最好的見面禮。

今天歐力士隊最大的功臣是用2年800萬美元簽下的新洋將A.瓊斯，他在7局下擊出陽春全壘打，幫助球隊扳成1比1平手，也幫先發投手山崎福也解套。山崎先發7局只被擊出2支安打，但包括山川穗高的陽春全壘打、失1分，最後無關勝負。

8局下歐力士滿壘2人出局，瓊斯又擊出一壘安打，帶有2分打點，助歐力士以3比1超前比數，這也是此役的勝利打點。賽後瓊斯獲選單場MVP，他4支2、含1轟，共有3打點，堪稱實至名歸。他目前美日職棒累計1983支安打，球團準備替他慶祝2000安達陣。

此外，後援1局的洋投希金斯拿下勝投，本季第2勝（2敗），狄克森9局上順利關門，獲第7次救援成功（0勝2敗）；敗投則是西武先發洋投尼爾，戰績2勝3敗。

(中時 )