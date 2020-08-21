未來之星對抗賽今(21)五晚上由亞大棒培訓隊出戰首次出賽的合作金庫，合庫展現老牌勁旅的實力，靠著王政浩與許凱翔兩人聯手賞給亞大棒培訓隊9K，也讓亞大棒培訓隊連掛9個零，也讓合庫最後就以2：0擊敗亞大棒，也是業餘隊的第一勝。

亞大棒培訓隊今天推出藍愷青先發上陣，他繳出8.1局只被擊出3支安打，另外帶有1次三振與2次保送，九局上1出局後因手指頭破皮退場，留下二壘有人局面退場，不過接手登板的郭定泓雖然先用三振捉到第二個出局數，故意保送左打的高育瑋後，卻被代打的楊志翔敲出安打失掉球隊第二分，也讓藍愷青留下失2分中1責失分的成績，不過郭定泓也隨即抓下第三個出局數不讓失分繼續擴大。

反觀亞大棒打線全場受限合庫兩任投手壓制，王政浩先發5局只被擊出1支安打，另外2次三振與3次保送無失分，接手的許凱翔後援4局只被擊出3支零星安打，狂飆7次三振沒有任何保送，也讓亞大棒無法突破防線，終場合庫就以2：0完封亞大棒培訓隊，奪下參賽的第一勝，亞大棒則是吞下對抗賽的第四敗。

藍愷青先發8.1局失兩分等不到火力支援吞敗。（中華棒協提供）

(中時 )