據共同社報導，日本石油天然氣和金屬礦物資源機構（JOGMEC）21日宣布，在專屬經濟區（EEZ）進行包含稀有金屬礦物資源「富鈷結殼」（cobalt rich crust）的試開採，已取得了成功。據分析，開展試驗的海域有相當規模的資源，將推進對結果的解析和技術驗證。
富鈷結殼含有作為鋰離子電池材料不可或缺的鈷及鎳。JOGMC受日本經濟產業省委託，7月在南鳥島南方水深約930公尺處實施開採，回收了約650公斤富鈷結殼片等。
報導說，目前期待試驗海域存在可供日本消耗約88年的鈷，以及約12年份的鎳。在電動汽車（EV）普及等方面，獲取電池材料稀有金屬的競爭正在激化。
「富鈷結殼」是生長在海底岩石或岩屑表面的皮殼狀鐵錳氧化物和氫氧化物，因富含鈷而得名。除鈷之外，結殼中還含有鈦、鎳、鉑、錳、鉈、鎢、鉍、鉬及稀土等多種金屬元素，是一種重要的礦藏資源。
(中時 )
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