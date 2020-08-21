在美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市下，美股從今年低點觸底反彈，同時間，追蹤美股的指數股票型基金（ETF）也不斷高漲，對此，Nationwide投資研究部主管Mark Hackett認為，這將成為下一個泡沫的金融商品。

早在新冠肺炎疫情衝擊全球經濟前，華爾街傳奇操盤手、電影《大賣空》的真實主角Michael Burry，精準預測美國次貸風暴將引爆2008年金融危機，藉此出手並大賺一票，在2019年9月就提出警告，認為各種指數型基金和ETF，是下一個出現類似美國次貸危機泡沫的金融產品，投資人不可不慎。

投資者越來越傾向投資SPDR S＆P 500 （SPY）和Invesco QQQ （QQQ）這樣的ETF。據CNN引述投資專家報導，代表科技股的那斯達克指數，現在的本益比已經攀升至2000年網路泡沫破滅以來最高。科技股只要有風吹草動，就會引起劇烈波動，Mark Hackett表示，如果這些科技巨頭股價重挫，持股科技股的ETF將受到嚴重波及。

由巴菲特等專業投資經理人管理的主動型基金，其投資組合往往擁有更為多元化的公司組合。這有助於某一特定類股走跌時，避險全面下挫的風險。Mark Hackett指出，他親眼目睹那指在短短幾個月內崩跌50%的景象，他認為當時發生的情況將再次上演。

資金流動性過高也引發許多問題，這使得多餘的資金湧入追蹤黃金、債券的ETF。宏利投資管理公司資深投資組合經理人Daniel Janis表示，公司債風險高，主要是許多體質虛弱的公司一直仰賴Fed與各國央行壓低利率，所帶來高流動資金持續在市場上生存。

Daniel Janis警告，若有一波高風險債券出現風險，將出現骨牌效應，先是從價格崩盤，導致許多債券基金被迫拋售，引爆贖回潮，就此引發惡性循環，最後災情延燒至整個金融市場。

(中時新聞網)