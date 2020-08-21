聯合豐年祭第一夜初估湧入兩萬人。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣長徐榛蔚（中）與原住民族委員會主委夷將·拔路兒（右坐者）到場共襄盛舉。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮原住民族聯合豐年節今晚在縣立體育場旁大草坪熱鬧登場，現場人潮擠爆，初估晚間入場破兩萬人，一起歡度「汎札萊今天」；縣長徐榛蔚邀雲林縣長張麗善、原住民族委員會主委夷將.拔路兒等人參與，體驗最原汁原味的歌舞藝術饗宴。

為讓大家能夠分享原住民族的樂舞，縣府特別作了防疫規劃，現場除設置四個防疫門，自動偵測參加活動民眾的體溫，周邊也派員提醒大家戴口罩，有體溫超標者一律拍照記錄，現場同時備有耳溫槍和酒精消毒液。

徐榛蔚說，原住民聯合豐年節邁入第10年，每年皆有許多海內外的朋友來到花蓮體驗優質原住民樂舞團隊帶來花蓮六大原住民族群的傳統歌舞，以及結合現代科技的創意樂舞，3天3夜的原民樂舞文化展演，能認識花蓮的原住民族，讓歷史悠久、優美的原民文化代代傳承。

今年聯合豐年節主題「汎札萊今天」，原住民語的意思是美好的今天，3天的活動有花蓮6大族群族及嘉義阿里山鄒族等團隊的演出，主題第一天相親相愛，第二天幸福，第三天是更美好，期盼帶給大家美好的一天。演出團隊使出混身解數，完美呈現原住民各族群生活與傳說，也有舞者利用LED製作的服裝道具及結合街舞的表現方式，充分展現原住民族的豐盛創意。

原民處指出，包括「我是牧童」、「搖擺那魯灣」、「披上情人袋」這些膾炙人口的歷年大會舞主題曲，配合原住民聯合豐年節堂堂邁入第10年，縣府特別安排擅長將阿美族傳統歌謠，融合現代搖滾的知名原住民樂團鹹豬肉樂團，演唱10年來所有的大會歌。晚上9點是聯合豐年節的最高潮「千人共舞」，連跳10年來所有的大會舞，40分鐘共舞回味10年來，聯合豐年節的美好時光。

縣府並安排140個原住民農特產及手工藝的展售攤位，而每攤皆設有多元支付的功能，方便消費者購物，更享有抽獎機會。

(中時 )