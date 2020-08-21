日本搞笑藝人HIROSHI因為喜歡露營等戶外活動，為了去露營不用在意他人眼光，去年在東京首都圈買下一座山林。他拍攝獨自一人在深山露營的動畫上傳到YOU TUBE的私人頻道，結果吸引88萬人訂閱，最高觀看次數達400萬次，甚至還掀起了買荒山的風潮。

新冠肺炎疫情期間，許多人只能關在家裡，好不容易可以外出，也盡量去空曠的郊外，帶全家大小去露營成為許多家庭喜愛的休閒活動，但是有規劃的露營地可用的場地小，假日人特別多，沒人管理的露營地廁所特別髒等。

許多人看到HIROSHI的野營生活很羨慕，於是上網找專門賣山林的仲介公司而意外地發現，原來買座山只要幾百萬日圓，有的甚至不到100萬日圓，因此很勇敢地買座山來玩玩。

《朝日新聞》報導，位於和歌山縣的山林買賣仲介公司社長辰己昌樹表示，他於2005年架設了網站，當初有半數以上都是因為從事林業而買山。今年5月以後，詢問件數是去年的4倍以上，每個月都接到約400件的詢問，其中半數以上都是想擁有自己的露營地。主要買家都是住在首都圈、大阪、名古屋、福岡等都市的人，他們希望買的是開車2小時內可到達的山林。

不過，當山大王已1年多的HIROSHI分享經驗說，擁有自己的山好壞參半，要經常去割長不停的雜草，選到認為是適合露營的地方居然到處都是蛭。相對的，在自己的山裡露營不會被人搭話，不會被糾纏要合照，可以1個人安靜地在大自然中度過。

(中時新聞網)