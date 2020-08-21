【鹽與胡椒餐館8月遷至新址，空間寬敞明亮。（何書青攝）】

《米其林指南》即將公布初次在台中評鑑的入榜餐廳，近年在台中擁高人氣的「鹽與胡椒餐館」也被美食家點名有機會上榜，這家餐廳其實在8月初時已悄悄分為2間餐廳，將原本餐廳午間及晚間供應不同風格的料理，分別獨立成「鹽與胡椒餐館」及「SNP Taiwan Cuisine（簡稱SNP）」餐飲品牌，2家各擁不同特色調性之餘，共同之處便是盼打造不只為吃飯飽足的餐廳。

「鹽與胡椒餐館」強調風土，運用許多在地新鮮食材。（何書青攝）

「一時也想不起來為什麼變成兩間餐廳，但我就是希望創造出些什麼新的東西，讓大家知道餐廳不是只是吃飯的地方，廚師也不只會談論主菜。」鹽與胡椒餐館與SNP的主廚兼主理人黃佳瑋這麼敘述著開創品牌的初衷，對以前就讀餐飲相關學系的黃佳瑋來說，開餐廳是件自然而然會有的願望，於是2014年他與太太一起創立「鹽與胡椒餐館」賣起義大利麵和地中海料理，2017年換新店址後開始成功挑戰料理更精緻、單價更高些的客群，2018年更將菜單分為中午供應地中海及西式料理、晚上提供現代創新料理，一路累積不少忠實饕客。

鹽與胡椒餐館的「煙花女細扁麵」將整隻炙燒中卷放於義大利麵上，是經典招牌名菜。（何書青攝）

牛奶魚海菜燉飯。（何書青攝）

「我們用鹽與胡椒作為店名，就是希望我們做料理的方式，能接近原食材去烹調，也盡量使用台灣食材，以百分之六、七十的原食材，透過不同手法去呈現不同的料理。」黃佳瑋說，鹽與胡椒招牌中間有個無限符號，意指在西式料理的變化中沒有一定的定位，不變的是強調風土、家庭和傳承的精神，而為讓廚師有更多地方能習藝，8月鹽與胡椒餐館遷至新址後，黃佳瑋更將2樓整個空間設為開放式實驗廚房；最出名的招牌「煙花女細扁麵」仍可在餐廳點用到，還有像「牛奶魚海菜燉飯」、「松露鴨肝羅西尼牛排」、「番茄蒜味淡菜」及「布拉塔乳酪羅勒番茄沙拉」等主廚推薦料理。

松露鴨肝羅西尼牛排。（何書青攝）

布拉塔乳酪羅勒番茄沙拉。（何書青攝）

SNP則是大玩創意的台灣味料理，黃佳瑋說：「SNP是一個新的概念，希望把台灣人愛吃的熟悉美食重新做表現，讓客人有更有趣的用餐體驗，甚至讓跟親友聚餐時更有話題。」例如令人會心一笑的料理「不是豬血糕」就是為了趣味而創意設計，外貌像極了豬血糕，事實上是插了一根竹籤的鮮甜西班牙墨魚燉飯；又如「鮮魚米粉湯」用許多海鮮熬製湯頭，並將米粉炸過增添香氣，猶如精緻版的米粉湯；靈感自經典廣東菜的「香酥芋泥鴨」則改用法式油封鴨腿烹調，並以精美西式擺盤呈現，味道上是大家熟悉的芋泥、甜醬油風味，但賓客卻有在西餐廳用餐的體驗。

SNP以西班牙墨魚燉飯製成的「不是豬血糕」，饒富食趣。（SNP提供）

SNP的香酥芋泥鴨。（SNP提供）

對於米其林進軍台中，黃佳瑋坦言滿期待，但最重要的還是做好自己的工作，以自己從廚師出身到創業來說，注重的是2家餐廳無論廚師、外場人員都有自己的專業技能，像菜單開發方面，不是每道菜都得依賴主廚設計，主廚會給方向、技術指導或修正，但廚藝團隊也要有能力協助及發想，而外場人員同樣也要有足夠能力跟客人講菜、分享料理背後的故事。

SNP Taiwan Cuisine餐廳外觀。（何書青攝）

(中時 )