近日捲入主動篩檢風波的彰化縣衛生局長葉彥伯今（21日）出面，對各界疑慮做出解釋，講到激動處還一度哽咽。葉彥伯還回憶起，當初針對確診的白牌車司機進行疫調時和中央合作的過程。對此，資深媒體人董智森分析，這件事情正是葉彥伯哽咽的原因，並感嘆這樣才是真的愛台灣。

董智森今(21日)在廣播節目「小董真心話」中表示，葉彥伯21日上午受訪時哽咽，只有一個原因，這個原因和當初的彰化白牌車司機事件有關。

董智森說，當初彰化的白牌車司機，過年前載了一個台商，但這個台商到現在都還沒列入確診病例裡面，他從台中的機場載台商回彰化，後來這個白牌車司機依直咳嗽，並很快被確診是新冠肺炎，當時葉彥伯就很緊張，然後就開始去追蹤。

董智森指出，追蹤那時候陳時中很挺他，其實大家心意是一樣的，可是有些人後來會一直變化，這個變化是因為陳時中政治性格越來越鮮明，從陳時中對大陸用很無情的態度去對付後，他的政策就開始偏差。不過一開始陳時中是挺葉彥伯的，還打電話給葉詢問需要哪些協助。

今日葉彥伯受訪時，也有回憶起當初白牌車司機事件時，中央和地方合作很愉快，而且那時候縣長黃惠美也很關心，大家也不分黨派都想要抓住源頭不要擴散。董智森分析，葉彥伯哽咽是哽咽在這裡，並感嘆，「這才是真正的愛台灣」。

(中時新聞網)