美國民主黨總統候選人拜登20日晚間在家鄉德拉瓦州發表接受提名演說，當天川普總統也沒閒著，還特地跑到拜登出生地賓州斯克蘭頓（Scranton）市郊踩場拉票，並炮轟拜登從政50年「辜負了美國半個世紀」，稱對方如果當選總統，將會是美國人民「最糟的惡夢」。

20日下午，就在拜登提名演說數小時前，川普前往斯克蘭頓附近，面對數百名的共和黨支持者，他指責拜登「拋棄」家鄉斯克蘭頓。川普說：「他（拜登）在華盛頓呆了半個世紀，出賣我們的國家，剝奪我們的工作，讓墨西哥、中國等其他國家竊取大家的工作機會。」

川普一再強調拜登不是「賓州的朋友」，而是大家「最糟的惡夢」。賓州是美國大選的搖擺州，為川普爭取連任的關鍵之一。川普在2016年大選中以4.5萬票之差在賓州險勝，他當年承諾振興州內的經濟，增加藍領階級就業機會。

當晚，在民主黨全代會進行時，川普接受福斯電視台採訪，表示自己看到了「大量仇恨」。在拜登演說後，川普又推文稱，「47年以來，喬（拜登）從未做過他現在正在說的事情。他永不會改變的，只有空話！」

接著，共和黨將於24至27日舉行全代會，正式提名川普競選連任。川普指民主黨大會沉悶，共和黨大會將更為有趣，值得民眾期待。目前川普的民調支持率落後於拜登，他希望共和黨全代會能超越民主黨大會，正在為此絞盡腦汁。

在這次民主黨全代會上，大咖盡出，但焦點集中在國內議題上，很少談及外交政策。外界則預測，共和黨召開全代會時，會聚焦在中國議題上。

(中時 )