高凌風之子Kodii葛兆恩（寶弟）近年赴陸發展闖出好成績，先是在大型古裝陸劇《長安十二時辰》演出永王，被觀眾封為「行走的初戀」，隨即又在今年參加芒果台選秀節目《說唱聽我的》，4個月下來每場比賽炸翻舞台。他在賽中的超強氣場、獨特嗓音、創作才能以及俊帥外表，吸引所有人目光，成功靠實力證明自己並非酸民所認為的「靠爸族」。

《說唱聽我的》有一幕令人難忘，那場賽制由選手自己找夥伴組隊演出，葛兆恩是最後被剩下的人之一，「大家一開始不認同我，以為我是偶像，那時心裡想說完了，我在節目好像差不多了，但又覺得自己應該殺出來」！結果他與選手Orenda合作新歌〈OK〉，拿下當期比賽第3，從此之後，外界對於葛兆恩的實力有了新認識。

葛兆恩日前與Orenda合作新歌〈OK〉大獲好評。（陳俊吉攝）

22歲的葛兆恩舉止沉穩，不驕不躁彷彿住了老靈魂，問獨自赴陸發展最苦是何事，他表示：「你想跟人聊真心話，但沒有人可聊，晚上一個人會很無助、孤單，只能自己承受。」他知道不管是誰都會面臨工作壓力，但難免失落沒人陪伴，「當然會想談戀愛，但又怕失去這個人」。

這幾年葛兆恩身旁也有不少女生示好，但他總是習慣想很多，「朋友會是一輩子，但戀人如果沒成，就會永遠失去她，我想要長久，怕失去這個人，可能我內心也有傳統一面，在一起就是希望有結果」。他上段戀情交往1年多，當時的傷痕到現在還沒痊癒，「我們是忽然分開，所以我的歌還是有些影子，歌詞很多都是我的故事」。

葛兆恩擁有好歌喉。（陳俊吉攝）

談到感情，自稱單身2年的葛兆恩表示：「現在狀態就是跑來跑去，在台北、北京、上海等地來去，連下周都不知自己會在哪裡，不知可否給一個人安定的感覺，我自己也怕，除非真的很穩定才會進入一段關係」。至於設定幾歲結婚，他看得很開，認為這些通通不存在，遇到適合的人跟時間自然會結，他笑談理想對象條件，「我媽說：『你們沒資格挑另一半條件，只能挑自己的毛病。』她說得很對。」現在的他感情順其自然，以事業為重。

孤身打拚是否體會老爸高凌風身為巨星的辛苦？葛兆恩坦言，「我從小就知道明星是人，生活中他是爸爸，但台上又是明星，所以我知道明星這些光鮮亮麗的東西都不重要，重要的是台上一瞬間」。他認為自己從小看父親表演，養成對舞台的敏感度，而星二代被關注的目光，則讓他學會做自己，「比賽時一直夢到他，夢裡他還在，對我說應該怎麼做，現在回想不知道當初怎麼可以在比賽寫出這些歌，有股無形的力量在幫助我。」他沉吟幾秒又開口：「我會走到哪裡，遇到什麼困難，不能預想，只能順著風走，然後我就走到現在了。」

(中時 )