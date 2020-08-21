樂天桃猿隊今（21）日靠著陳晨威在9局下揮出生涯第1支「再見安打」，猿隊中止3連敗，贏球心情最激動的是陳晨威，講話聲音顫抖，眼眶也紅了，他就是想為球隊贏球而已。

陳晨威表示，最後上場打擊時，因為前一棒保送，1人出局、滿壘，投手不能保送，所以想要進攻好球帶，他也要積極進攻，就算沒有安打、也有可能為球隊拿下勝利。

陳晨威進一步指出，尤其等到投手陳鴻文投到1好3壞球時，想到投手一定積極投球、不會保送，投球會塞進好球帶，因此他抓自己想要的球路揮擊，很幸運打出安打。

當陳晨威準備打擊時，教練提醒他當做壘上沒有跑者，比賽打出去就結束了，陳晨威說，教練叫他放空一點，打自己要打的球。

由於陳晨威最近打擊狀況慢慢回溫，這一棒讓他的心情更愉快、更放鬆。而且能夠打出職棒生涯第1次再見安打，陳晨威表示，這是他職業生涯第1次再見安打，打出去的感覺很爽，畢竟第1次特別開心。

陳晨威在訪談中心情很激動，他說，可能是球隊最近一直不順利，處於連敗中，這幾場都被逆轉，尤其近2場第9局沒守住，心情不那麼愉快、很悶，所以有機會為球隊贏球，當下心情會特別激動。

(中時 )