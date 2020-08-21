新冠肺炎疫情在歐洲有捲土重來之勢，愛爾蘭為此祭出相對嚴苛的防疫措施。但就在內閣敲定進一步在全國加強限制的第二天，農業部長卡里利卻帶頭違反規定。他在21日宣布請辭，表示自己損害了全國上下為防堵疫情所做的努力，他深感抱歉。

卡里利與另外80名左右賓客，出席由愛爾蘭國會高球社團舉辦的飯店晚宴。針對這項活動是否違反國家的健康規範，警方已展開調查。

卡里利告訴該國電台，「我讓大家失望了，我令許多人憤怒，」他說，過去6個月來，許多人民都被因疫情，迫更改生活方式，但他竟然帶頭違規，非常抱歉。

卡里利20日已先透過自己的推特帳號道歉，短短2小時內就吸引2千則回覆，大多數留言都怒火中燒，因為許多民眾為了配合防疫，甚至連自己親友的喪禮都無法參加，有人則被迫取消婚禮或度假行程。

總理馬丁已經接受卡里利的辭職，認為他做出正確的決定。其他出席同場晚宴的政治人物，包括愛爾蘭的歐盟貿易代表霍根，也遭受排山倒海的民怨攻擊。

(中時 )