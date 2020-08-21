住在上海的一名空姐，平時住在市中心的豪宅，全身穿戴名牌，向親友們吹噓自己與房地產商有交情，能夠用低價買到上海市中心房子，表示1000萬人民幣的豪宅，靠她的關係可以用500萬入手，用此方法詐騙親友超過910萬人民幣，被逮捕時身上存款竟然只有200元。

這名年輕的耿姓空姐，結婚後丈夫沒有工作，長期待在家中，因此生活開銷都靠耿女薪水維持，也因為收入有限，但兩人生活習慣豪奢，為了保持自己「白富美」的形象，2015年在上海市中心租下一間大坪數的房子，對外宣稱是富豪前男友送，同時向親友吹噓自己與房地產商有交情，可以低價買到周邊的房子。

爸媽聽到耿女有辦法用低價買房，將名下房產賣出換現金，在將這筆錢交給女兒買房，耿女只好先在附近租房讓父母居住，並謊稱買房需要等待「操作」時機，先免費暫住在朋友房子；隨後耿女阿姨也想買房，耿女騙阿姨可以靠關係「500萬就可以買到市值逾1000萬元的房子」，同時給阿姨欣賞房型照片，阿姨不疑有他，直接匯款800多萬元，耿女同樣又去租房子給親戚暫住。

耿女得手現金後，先拿去還債，接著買奢侈品、名車，帶全家出國玩，維持光鮮亮麗的生活，很快地就把騙來的錢花光，由於阿姨想快點拿到房產證，但耿女一直拖延，甚至表示必須追加款項，一直無法成功入手房子，讓親戚開始懷疑耿女，最後決定向警方報案。

法院審理此案時，以非法佔有為目的，虛構事實和隱瞞真相的方法，騙取多人錢財共計910.8萬人民幣，總金額龐大，因此以詐騙罪追究刑事責任，最後耿因詐騙罪被判處有期徒刑14年，剝奪政治權利4年，並處罰金100萬人民幣。

(中時新聞網)